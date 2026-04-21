Fondation InterVal du CIUSSS MCQ

Organisé par

Fondation InterVal du CIUSSS MCQ

À propos de cet événement

37e tournoi de golf de la Fondation InterVal, présenté par Desjardins

8200 Bd des Forges

Trois-Rivières, QC G8Y 4W2, Canada

Billet individuel - PRÉVENTE
250 $
Disponible jusqu'au 20 mai

Procurez-vous vos billets avant le 20 mai et profitez du tarif réduit!


Inclus les droits de jeu, la location d'une voiturette, un brunch en formule buffet, le souper et un don à la Fondation InterVal. Vous recevrez un reçu d'impôts pour la partie du billet qui correspond au don à la Fondation.

Billet individuel
275 $

Inclus les droits de jeu, la location d'une voiturette, un brunch en formule buffet, le souper et un don à la Fondation InterVal. Vous recevrez un reçu d'impôts pour la partie du billet qui correspond au don à la Fondation.

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