37e tournoi de golf de la Fondation InterVal, présenté par Desjardins

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Inclus les droits de jeu, la location d'une voiturette, un brunch en formule buffet, le souper et un don à la Fondation InterVal. Vous recevrez un reçu d'impôts pour la partie du billet qui correspond au don à la Fondation.