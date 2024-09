L’inclusion : ma responsabilité

Atelier interactif bilingue (places limitées)





Les mots inclusion et diversité sont deux des mots que nous aurons entendus souvent cette année. Au-delà de l’effet de mode, nous vous proposons de réfléchir avec nous à la charge émotive qu’ils contiennent, mais aussi à l’immense potentiel d’apprentissage et de rencontres qu’ils recèlent quand on choisit de les vivre pleinement, autant sur le plan individuel qu’organisationnel.



Avec l’aide de Marco Pronovost, cet atelier prendra la forme d’un laboratoire où nous verrons comment nommer et entendre les besoins à travers des dialogues sains, et comment élargir notre cercle à la richesse humaine qui nous entoure.



Le succès de cette activité reposera sur votre ouverture et le partage de vos expériences.





À l’animation :





Marco Pronovost est un artiste-médiateur dont le travail se qualifie d’art social. Chorégraphe, metteur en scène et chercheur, il explore dans ses œuvres la relation avec le public et remet en question le quatrième mur. Marco est Fellow du Global Salzburg Seminar, en Autriche, et manifeste d’ailleurs son intérêt envers l’art social dans d’autres sphères professionnelles: commissaire, médiateur, consultant, formateur, conférencier et auteur, il fait partie des rares spécialistes qui abordent les questions de médiation culturelle et d’engagement des publics à la fois comme artiste et comme théoricien.



Marco détient une maîtrise en études du développement de l’Institut de Hautes études internationales et du développement, en Suisse. Il est l’un des cinq Jeunes innovateurs culturels canadiens nommé par le Conseil des Arts du Canada en 2017.



Inscrivez-vous vite les places sont limitées !

Afin de favoriser l'accès au plus grand nombre possible d'organisations, merci de vous coordonner et de n'inscrire qu'une seule personne de votre organisme.



Merci de prendre en note que cette programmation s’adresse uniquement aux personnes œuvrant au sein d’OBNL, employés, membres du conseil d’administration ou d’autres comités, représentant officiellement l’organisation. Nous ne serons pas en mesure d’accepter les inscriptions d’acteurs de soutien (consultants, travailleurs autonomes, individus). Merci de votre compréhension.





Nous tenons à présenter des événements sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures qui ne sont pas proposées ci-dessus (par exemple, une traduction en langue des signes du Québec), n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [email protected]