Le Mystère de nos cieux - Yannick De Serre

Ce projet réunit des propositions de livres d’artiste (et produits dérivés) ayant pour thématique le seul lieu commun que mon conjoint et moi avons eu en commun lors d’une résidence exécutée en Finlande en mars 2018. Mon conjoint étant resté à Montréal, et moi étant parti en Finlande, nous avions pour seul lieu commun le ciel étoilé. Durant ce mois d’hiver, je me suis donc mis à la tâche afin de documenter mes nuits nordiques, et ce, bien « enraciner » dans mes sentiments, les deux pieds sur terre…





Il est donc vrai de dire que ce projet aborde les notions d’espaces communs et individuels. Parfois, l’amour est facile; parfois l’amour amène son lot d’épreuves. Nous vivons tous ces cycles où les peines succèdent aux joies; entrecroisé par des périodes de guérison.

« Ce qui perdure, me permettra toujours d’entrevoir des étoiles dans tes yeux ».