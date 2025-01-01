Recyclo-Nord Inc. - Ressourcerie Le Filon Vert

Encan de la Ressourcerie Le Filon Vert

129, 3e ave est, La Sarre, QC, J9Z 1J1

Poupée en cire item
Poupée en cire
10 $

Enchère de départ

Poupée en cire fait à la main
Couteaux Japon item
Couteaux Japon
30 $

Enchère de départ

Deux (2) couteaux Japon 1960, lame unie avec le manche
Corde à danser item
Corde à danser
5 $

Enchère de départ

Corde à danser faite à la main
Contenant Dinosaure item
Contenant Dinosaure
5 $

Enchère de départ

Contenant Avon dinosaure 1970
Briquet item
Briquet
10 $

Enchère de départ

Briquet en céramique, Butane
Lampe Charlie Chaplin item
Lampe Charlie Chaplin
30 $

Enchère de départ

Lampe BAR Charlie Chaplin, années 1950-1960
Casse-tête neuf item
Casse-tête neuf
5 $

Enchère de départ

Casse-tête neuf Martin Handford
Bibelot de céramique item
Bibelot de céramique
20 $

Enchère de départ

Bibelot de Céramique, Taiwan
Plastique (3) item
Plastique (3)
5 $

Enchère de départ

Père Noël 1960
Coffre Winnie l'ourson item
Coffre Winnie l'ourson
10 $

Enchère de départ

Coffre Winnie l'ourson et ses amis
Lapin M&M item
Lapin M&M
5 $

Enchère de départ

Calendrier Permanent item
Calendrier Permanent
20 $

Enchère de départ

Calendrier permanent 1950, Fontaine Électrique La Sarre
Polaroid avec Manuel item
Polaroid avec Manuel
20 $

Enchère de départ

Appareil photo Polaroid, avec manuel, sans film.
Trophée Moto-neige item
Trophée Moto-neige
5 $

Enchère de départ

Plaque sans inscriptions
Jeu de blocs Fisher Price item
Jeu de blocs Fisher Price
15 $

Enchère de départ

Jeu de blocs Fisher Price 1977 (3 exemplaires disponibles)
Maison musicale item
Maison musicale
10 $

Enchère de départ

Fonctionnelle, les ours bougent.
Toutou Dumbo item
Toutou Dumbo
20 $

Enchère de départ

Dumbo Disney original
Brosse à dents Cric Crac Croc item
Brosse à dents Cric Crac Croc
5 $

Enchère de départ

Hochet d'époque item
Hochet d'époque
5 $

Enchère de départ

Poignard en bois item
Poignard en bois
5 $

Enchère de départ

Fait à la main
Casse-Noix item
Casse-Noix
15 $

Enchère de départ

Banque Canard item
Banque Canard
5 $

Enchère de départ

Banque Canard en bois
Niveleuse en bois item
Niveleuse en bois
30 $

Enchère de départ

Fait à la main
Livre de mariage en bois item
Livre de mariage en bois
10 $

Enchère de départ

Cuillère en bois folklorique item
Cuillère en bois folklorique
10 $

Enchère de départ

Village Québécois d'Antan de Drummondville
Porte-Lettre en bois item
Porte-Lettre en bois
15 $

Enchère de départ

Fait à la main, rouleau de papier en bas
Pot de fleur en bois item
Pot de fleur en bois
5 $

Enchère de départ

Fait à la main
Chat en bois item
Chat en bois
5 $

Enchère de départ

Porte-cendrier en bois item
Porte-cendrier en bois
20 $

Enchère de départ

Train en bois item
Train en bois
20 $

Enchère de départ

Fait à la main
Camion en bois item
Camion en bois
20 $

Enchère de départ

Fait à la main
Miroirs Ange copie victorienne item
Miroirs Ange copie victorienne
55 $

Enchère de départ

Deux (2) miroirs dans le lot
Cadre de perroquets item
Cadre de perroquets
40 $

Enchère de départ

Collage en papier
Peinture C. Boisvert item
Peinture C. Boisvert
15 $

Enchère de départ

1996
Poupée Portugal item
Poupée Portugal
10 $

Enchère de départ

Poupée Arctique item
Poupée Arctique
20 $

Enchère de départ

Sculpture en bois item
Sculpture en bois
10 $

Enchère de départ

Ourson en céramique item
Ourson en céramique
10 $

Enchère de départ

Avec boîte
Sculpture pierre à savon item
Sculpture pierre à savon
10 $

Enchère de départ

Mère et enfant
Pots à fleur item
Pots à fleur
15 $

Enchère de départ

Verre, lot de six (6)
Porte-Crayons item
Porte-Crayons
10 $

Enchère de départ

Laiton, Mickey Mouse
Banque Mickey Mouse et Clown item
Banque Mickey Mouse et Clown
20 $

Enchère de départ

Clown musicien 1950 item
Clown musicien 1950
40 $

Enchère de départ

Masque en céramique item
Masque en céramique
10 $

Enchère de départ

Boule de verre item
Boule de verre
30 $

Enchère de départ

Style Murano
Assiettes décoratives item
Assiettes décoratives
10 $

Enchère de départ

Souvenir de Londres, deux (2) assiettes dans le lot
Tête 1940 item
Tête 1940
30 $

Enchère de départ

Tête cheveux courts 1940 item
Tête cheveux courts 1940
30 $

Enchère de départ

Tête 1970-1980 item
Tête 1970-1980
15 $

Enchère de départ

Tête cheveux courts 1970-1980 item
Tête cheveux courts 1970-1980
15 $

Enchère de départ

Fleur en verre soufflé item
Fleur en verre soufflé
20 $

Enchère de départ

Mini-ruban à mesurer item
Mini-ruban à mesurer
15 $

Enchère de départ

Abitibi-Price, de marque Zippo
Mini-Chandail de hockey item
Mini-Chandail de hockey
15 $

Enchère de départ

«Tim Hortons» à l'avant , «Timbits 8 Crosby» à l'arrière
Tasse réutilisable item
Tasse réutilisable
15 $

Enchère de départ

GRETZKY 99 et signature de Wayne Gretzky
Tablette et Porte Manteau item
Tablette et Porte Manteau
10 $

Enchère de départ

Bois, Logo Canadiens
Petits bâtons de hockey item
Petits bâtons de hockey
30 $

Enchère de départ

Tim Hortons
Jeux Probe item
Jeux Probe
15 $

Enchère de départ

1960-1964, par Parker Brothers
Jeu Serpents et Échelles item
Jeu Serpents et Échelles
5 $

Enchère de départ

Jeu Milles Bornes item
Jeu Milles Bornes
10 $

Enchère de départ

1971
Jeu Question de Hockey révisé item
Jeu Question de Hockey révisé
15 $

Enchère de départ

Jeu de cartes des Sept familles item
Jeu de cartes des Sept familles
15 $

Enchère de départ

Avec instructions.
Jeu Monopoly item
Jeu Monopoly
25 $

Enchère de départ

Avec livre d'instructions.
Visionneuse à manivelle item
Visionneuse à manivelle
30 $

Enchère de départ

Fisher Price, 1973-1983, neuf (9) cassettes, fonctionnel
Lot 2 de petites autos item
Lot 2 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 11 de petites autos item
Lot 11 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 10 de petites autos item
Lot 10 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 9 de petites autos item
Lot 9 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 8 de petites autos item
Lot 8 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 7 de petites autos item
Lot 7 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 6 de petites autos item
Lot 6 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 5 de petites autos item
Lot 5 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 4 de petites autos item
Lot 4 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 3 de petites autos item
Lot 3 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Lot 1 de petites autos item
Lot 1 de petites autos
10 $

Enchère de départ

Sac Bout chou 1983 item
Sac Bout chou 1983
10 $

Enchère de départ

Jouet Valise Médecin 1977 item
Jouet Valise Médecin 1977
15 $

Enchère de départ

Fisher Price
Poupées Mini pop-corn Doll item
Poupées Mini pop-corn Doll
15 $

Enchère de départ

Quatre (4) dans le lot
Poupée antique item
Poupée antique
15 $

Enchère de départ

Poupée Fleur Doll item
Poupée Fleur Doll
5 $

Enchère de départ

Camion en plastique 1950 item
Camion en plastique 1950
5 $

Enchère de départ

Figurines gilets de hockey item
Figurines gilets de hockey
15 $

Enchère de départ

Ninja Turtle, Canadiens et Nordiques, Trois (3) figurines
Pupitre d'apprentissage 1970 item
Pupitre d'apprentissage 1970
20 $

Enchère de départ

Fisher Price
Mini-Bus Fisher Price 1969 item
Mini-Bus Fisher Price 1969
15 $

Enchère de départ

Camion de pompier Fisher Price 1968 item
Camion de pompier Fisher Price 1968
15 $

Enchère de départ

TV Fisher Price 1980 item
TV Fisher Price 1980
20 $

Enchère de départ

Téléphone Fisher Price 1993 item
Téléphone Fisher Price 1993
5 $

Enchère de départ

Grande Roue Fisher Price 1960-1964 item
Grande Roue Fisher Price 1960-1964
30 $

Enchère de départ

Casse-tête en bois item
Casse-tête en bois
15 $

Enchère de départ

Casse-tête en bois item
Casse-tête en bois
15 $

Enchère de départ

Casse-tête en bois item
Casse-tête en bois
15 $

Enchère de départ

Clown instructif chiffon item
Clown instructif chiffon
10 $

Enchère de départ

Poupée de chiffon Fisher Price 1984-1988 item
Poupée de chiffon Fisher Price 1984-1988
10 $

Enchère de départ

Éléphant en velours item
Éléphant en velours
5 $

Enchère de départ

Caisse enregistreuse Fisher Price item
Caisse enregistreuse Fisher Price
30 $

Enchère de départ

Figurines McDonald's item
Figurines McDonald's
10 $

Enchère de départ

Sept (7) items dans le lot, emballage original, Snoopy
Camion en métal item
Camion en métal
10 $

Enchère de départ

Tracteur en métal Tonka item
Tracteur en métal Tonka
10 $

Enchère de départ

Voiture Batman en plastique item
Voiture Batman en plastique
5 $

Enchère de départ

Figurine Sesame Street plastique item
Figurine Sesame Street plastique
5 $

Enchère de départ

Marionette Ruppets Princesse 1970 item
Marionette Ruppets Princesse 1970
5 $

Enchère de départ

Valise Barbie item
Valise Barbie
10 $

Enchère de départ

Xylophone avec partition, tambour, cymbale item
Xylophone avec partition, tambour, cymbale
25 $

Enchère de départ

Livre Choix de Fables version de 1901 à 1918 item
Livre Choix de Fables version de 1901 à 1918
25 $

Enchère de départ

18ième édition
Livre Fables De La Fontaine 1974 item
Livre Fables De La Fontaine 1974
20 $

Enchère de départ

Livre Conte de Disney avec cassettes 5 pistes item
Livre Conte de Disney avec cassettes 5 pistes
25 $

Enchère de départ

Livre Picsou 1985 item
Livre Picsou 1985
10 $

Enchère de départ

Livre Bob de Moor item
Livre Bob de Moor
25 $

Enchère de départ

Livre Gaston LaGaffe item
Livre Gaston LaGaffe
20 $

Enchère de départ

Livre Napoléon 1930 item
Livre Napoléon 1930
25 $

Enchère de départ

Livre recettes Châtelaine 1967 item
Livre recettes Châtelaine 1967
10 $

Enchère de départ

Livre Spider-Man item
Livre Spider-Man
10 $

Enchère de départ

Livre Les plus beaux contes de mon enfance item
Livre Les plus beaux contes de mon enfance
10 $

Enchère de départ

Livre de Contes de la Renaissance Italienne item
Livre de Contes de la Renaissance Italienne
10 $

Enchère de départ

Livre Vil Coyote 1993 item
Livre Vil Coyote 1993
10 $

Enchère de départ

Livre Contes traditionnels du Languedoc item
Livre Contes traditionnels du Languedoc
10 $

Enchère de départ

Verres Expos item
Verres Expos
20 $

Enchère de départ

Six (6) verres dans le lot
Salière et poivrière 1976 item
Salière et poivrière 1976
10 $

Enchère de départ

Bols Pyrex allant au four item
Bols Pyrex allant au four
40 $

Enchère de départ

Trois (3) bols dans le lot
Tasses Simpsons 2006 item
Tasses Simpsons 2006
10 $

Enchère de départ

Trois (3) tasses dans le lot
Salière et Poivrière Pillsbury 1988 item
Salière et Poivrière Pillsbury 1988
10 $

Enchère de départ

Petite fourchettes Lion Country item
Petite fourchettes Lion Country
5 $

Enchère de départ

Petite cuillères Florida 1950 item
Petite cuillères Florida 1950
5 $

Enchère de départ

Chaudron Aluminium item
Chaudron Aluminium
20 $

Enchère de départ

Tasses Kool-Aid 1950 item
Tasses Kool-Aid 1950
25 $

Enchère de départ

Deux (2) tasses dans le lot
Salière, Poivrière et pot de moutarde Scandinaves item
Salière, Poivrière et pot de moutarde Scandinaves
15 $

Enchère de départ

Ensemble Avon item
Ensemble Avon
30 $

Enchère de départ

Sept (7) items dans le lot.
Sucrier, pot à crème et pot à vinaigre item
Sucrier, pot à crème et pot à vinaigre
20 $

Enchère de départ

Assiettes à fondue item
Assiettes à fondue
25 $

Enchère de départ

Six (6) items dans le lot
Salière et poivrière item
Salière et poivrière
10 $

Enchère de départ

Salière et poivrière 1970 item
Salière et poivrière 1970
10 $

Enchère de départ

Cassette VHS Émissions Jeunesse SRC item
Cassette VHS Émissions Jeunesse SRC
20 $

Enchère de départ

Trois (3) cassettes dans coffret (Sol et Goblet, Pirate Maboule, etc)
Cassettes VHS Le Parrain item
Cassettes VHS Le Parrain
25 $

Enchère de départ

Six (6) Cassettes dans le lot
DVD, Passe-Partout 1ère Édition item
DVD, Passe-Partout 1ère Édition
20 $

Enchère de départ

Deux (2) DVDs dans le lot

