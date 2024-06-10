Levée de fonds PLU Tennis 2024

INCLUS: 2 heures d'activités de tennis amusantes -- 1 billet de tirage pour une chance de gagner des prix — Sac à surprises — Délicieuses bouchées du chef Steph du MRTC — Soirée complète de musique et d'amusement
Billet d'invité
85 $
INCLUS: 1 billet de tirage pour une chance de gagner des prix — Délicieuses bouchées du chef Steph du MRTC — Soirée complète de musique et d'amusement
Billet de tirage
20 $
5 billets pour le tirage pour PLUS de chances de gagner des prix.
Parrainer un terrain
1 000 $
Votre nom et/ou votre logo sur une bannière suspendue au-dessus de votre terrain. Inclus des considérations spéciales supplémentaires. *Contactez [email protected] pour plus de détails.
Parrainer un terrain (vin)
500 $
Votre nom et/ou votre logo sur une bannière suspendue au-dessus de votre terrain. Inclus des considérations spéciales supplémentaires. *Contactez [email protected] pour plus de détails.
Parrainer un terrain (proseco)
750 $
Votre nom et/ou votre logo sur une bannière suspendue au-dessus de votre terrain. Inclus des considérations spéciales supplémentaires. *Contactez [email protected] pour plus de détails.
Ajouter un don pour More Than A Cure
$
