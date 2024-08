Colloque TDAH 2023 : Révolution professionnelle, un changement inspirant!

C’est avec un grand plaisir que l’Association PANDA Saguenay – Lac-St-Jean lance le premier Colloque TDAH dans la région. Nous vous invitons, le 26 octobre 2023, à l’hôtel Le Montagnais afin de participer à cet évènement.





Profitez de cette occasion pour parfaire vos connaissances avec le trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité. Découvrez ou redécouvrez les nombreuses qualités d’un adulte vivant avec le TDAH telles que la créativité, le dynamisme, la curiosité et plusieurs autres. C’est une opportunité unique pour développer de nouvelles habiletés ou tout simplement pour d’échanger avec des partenaires.

Vous explorerez ce trouble et quelles stratégies sont mis en place par les travailleurs et même les employeurs. Pour bien commencer la journée, vous aurez deux conférences données par des professionnelles, un dîner tranche de vie, un podcast avec notre président d’honneur, Philippe Laprise, et vous finirez en beauté avec le lancement de notre projet pancanadien. Vous aurez la chance de tester vous-même cette nouvelle stratégie ludique.