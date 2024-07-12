Sylvie Boulianne / Écarlate - Festival acadien de Caraquet - Présenté par Solutions MAD

Présenté par Solution MAD en collaboration avec Trémolo Écarlate est composé de Clémence Langlois, Daphnée McIntyre et Samuel LeBlanc, trois multi-instrumentistes de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui touchent les cœurs sensibles avec leurs balades émouvantes depuis près de trois ans. Iels ont fait leur début en pleine pandémie, en remportant Accros 17 et la 52e édition du Gala de la Chanson de Caraquet. Leur musique haute en émotion, purement venue du cœur, cartographie leur passage de l’adolescence vers l’âge adulte. Sylvie Boulianne est une artiste originaire de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, imprégnée dès son plus jeune âge par l’atmosphère envoûtante des vagues et la richesse de la musique folk et traditionnelle qui résonnait dans son entourage. Son parcours musical l’a conduite à obtenir un baccalauréat en chant classique de l’Université de Moncton en 2014, où elle a perfectionné ses talents vocaux avec passion et dévouement.

