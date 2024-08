Techaide est heureux de vous inviter à un tournoi amical de volleyball de plage le 14 juin prochain à la Plage Celtique.





Suite au succès des deux premières éditions du tournoi, nous sommes maintenant prêts à accueillir encore plus d'équipes et à doubler le plaisir ! Nous sommes impatients de renouer avec l'industrie technologique de Montréal et d'amasser des fonds pour une bonne cause tout en passant du bon temps.





Tous les profits du tournoi iront à l'initiative Techaide pour redonner à Centraide du Grand Montréal, en soutien aux 350 organismes locaux qui luttent au quotidien contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tous les dons de 20 $ ou plus sont admissibles à un reçu fiscal. Ce reçu sera émis au nom de la personne ou de l'entreprise qui a enregistré le don. N° d'enregistrement : 11884 2517 RR0001.