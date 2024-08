Cocktail Horizons & Perspectives du REMDEI

Chèr.e.s membres du REMDEI,





C'est avec beaucoup de fierté et d'excitation que nous vous convions à la première édition du Cocktail Horizons et Perspectives, un événement exceptionnel créé par le comité exécutif, spécialement pour vous, étudiant.e.s à la maîtrise et au doctorat en études internationales.





🗓️ Date : 10 avril 2024

⏰ Heure : 17h

📍 Lieu : Espace Jardin du pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval





Pour cette soirée, nous avons fait appel à une multitude de professionnel.le.s issu.e.s, entre autres, de la diplomatie, du développement et du commerce international, du secteur privé, d'organisations gouvernementales et non-gouvernementales, et de la communication internationale. L'objectif premier de l'événement est de vous permettre de rencontrer une multitude d'expert.e.s de manière conviviale et directe, de découvrir des possibilités d'emploi et, possiblement, de trouver un stage auprès de nos professionnel.le.s. De très belles personnalités de la fonction publique québécoise et canadienne sont attendues.





Le prix d'entrée est de 10$ pour chaque étudiant.e.s, ce qui inclut des bouchées variées ainsi que deux consommations (alcoolisées ou non). Cette contribution nous permet également de vous offrir une soirée de qualité et de permettre la venue de personnalités de renom. Nous vous conseillons de prendre vos places au plus vite, car elles sont limitées !





Veuillez s'il-vous-plaît remplir toutes les informations requises lors du paiement, notamment au niveau alimentaire afin de permettre d'offrir des alternatives aux personnes ayant certaines restrictions et/ou allergies. Et n'oubliez pas d'apporter vos CV ainsi que vos cartes d'affaires pour les partager avec vos pairs !





Nous avons travaillé sans relâche pour faire de cette soirée un événement exceptionnel et unique pour nos étudiant.e.s. Au plaisir de vous y voir nombreux et nombreuses, et de partager ensemble cette soirée enrichissante !





Cordialement,





Le comité exécutif du REMDEI