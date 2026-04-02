Concert printanier «Regency»

Organisé par
À propos de cet événement
Billets individuel
Ne soyez pas intimidé de réserver une place à une table, c’est un bon moyen de rencontrer des gens!
Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.
Valeur du billet 55$
Table corporative
Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.
Logo sur la page des partenaires du site web de l'OPRQ pour la saison.
Table corporative - partenaire
Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.
Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site internet, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.
Table corporative présentateur exclusif du concert
Une seule table disponible!
Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site web, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.
Mention verbale par la direction (vous-même) durant l'animation du concert.
Emplacement préférentiel de la table dans la salle (près de la scène)
Rencontre avec la cheffe avant le concert.
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