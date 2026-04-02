Orchestre Philharmonique de la Relève du Québec

Organisé par

Orchestre Philharmonique de la Relève du Québec

À propos de cet événement

Concert printanier «Regency»

1220 Pl. George-V Ouest

Québec City, QC G1R 5B8, Canada

Invitation officielle au thé de la reine
65 $

Billets individuel

Ne soyez pas intimidé de réserver une place à une table, c’est un bon moyen de rencontrer des gens!


Table des prétendants et débutantes
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Tarif de groupe pour une table entière de 8 personnes.

Valeur du billet 55$

La Table de la Haute Société
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative


Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.

Logo sur la page des partenaires du site web de l'OPRQ pour la saison.


La Table des Intimes de la reine
875 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative - partenaire


Une table réservée de 8 places avec le nom de l'entreprise sur la table.

Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site internet, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.


Table du Diamant de la Saison
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative présentateur exclusif du concert

Une seule table disponible!


Logo sur le matériel promotionnel de l'événement (site web, programme numérique).
Mention prioritaire et logo dans l'infolettre post-événement et les publications de remerciements sur les réseaux sociaux.
Mention verbale par la direction (vous-même) durant l'animation du concert.
Emplacement préférentiel de la table dans la salle (près de la scène)
Rencontre avec la cheffe avant le concert.

Ajouter un don pour Orchestre Philharmonique de la Relève du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!