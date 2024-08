Atelier d’écriture avec Marie et Mathilde

Bonjour Simone,





Nous sommes Marie et Mathilde, deux Simone passionnées et impliquées dans la lutte pour l’égalité des genres et les initiatives inclusives. Nous sommes heureuses d'offrir une activité inspirée par un atelier d'écriture de l’écrivaine Noémie Roy en collaboration avec le Centre d’arts médiatiques francophone à Toronto auquel nous avons eu la chance de participer il y a quelques semaines.





Nous te réservons un moment de qualité et l'occasion de te recentrer sur toi en libérant ta parole à l'écrit. Tu n'as jamais écrit ou tu écris à tous les jours? Viens (re)découvrir la joie de pouvoir mettre sur papier des fragments de vie et des éclats de vérité différents de ce qui peut être communiqué à l'oral.





On t'invite à venir comme tu es pour qu'on puisse s'offrir une pause de qualité en sortant peut-être légèrement de notre zone de confort mais guidées par les valeurs fondamentales des Simone: la créativité, l'épanouissement, la sororité et l'inclusion.





Marie et Mathilde





NB Pour devenir membre des Simone, tu peux payer ton adhésion ici.