La Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook

Organisé par

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À propos de cet événement

Tournoi de golf Jean Coutu 2024 | Au profit de la fondation de l'hôpital de Coaticook

660 Rue Merrill

Coaticook, QC J1A 2S2, Canada

Golf + Souper (Reçu d'impôt de 75$)
150 $
Un (1) billet «Golf + Souper» inclus une (1) partie de golf et une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Un reçu d'impôt pour les billets «Golf + Souper». IMPORTANT: Si vous inscrivez plus d'une personne et que vous désirez chacun des reçus d'impôt séparés à des adresses différentes, merci de faire des inscriptions individuelles.
Souper seulement (Aucun reçu d'impôt)
80 $
Un (1) billet «Souper seulement» inclus une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Aucun reçu d'impôt pour les billets «souper».
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