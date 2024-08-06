Tournoi de golf Jean Coutu 2024 | Au profit de la fondation de l'hôpital de Coaticook

Un (1) billet «Golf + Souper» inclus une (1) partie de golf et une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Un reçu d'impôt pour les billets «Golf + Souper». IMPORTANT: Si vous inscrivez plus d'une personne et que vous désirez chacun des reçus d'impôt séparés à des adresses différentes, merci de faire des inscriptions individuelles.
Un (1) billet «Golf + Souper» inclus une (1) partie de golf et une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Un reçu d'impôt pour les billets «Golf + Souper». IMPORTANT: Si vous inscrivez plus d'une personne et que vous désirez chacun des reçus d'impôt séparés à des adresses différentes, merci de faire des inscriptions individuelles.
Souper seulement (Aucun reçu d'impôt)
80 $
Un (1) billet «Souper seulement» inclus une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Aucun reçu d'impôt pour les billets «souper».
Un (1) billet «Souper seulement» inclus une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Aucun reçu d'impôt pour les billets «souper».
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