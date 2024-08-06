Tournoi de golf Jean Coutu 2024 | Au profit de la fondation de l'hôpital de Coaticook

Un (1) billet «Golf + Souper» inclus une (1) partie de golf et une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Un reçu d'impôt pour les billets «Golf + Souper». IMPORTANT: Si vous inscrivez plus d'une personne et que vous désirez chacun des reçus d'impôt séparés à des adresses différentes, merci de faire des inscriptions individuelles.

Un (1) billet «Golf + Souper» inclus une (1) partie de golf et une (1) entrée pour le souper, lors de la journée du 20 septembre 2024. S.V.P. mentionner le nom des participants dans la section à cet effet. Un reçu d'impôt pour les billets «Golf + Souper». IMPORTANT: Si vous inscrivez plus d'une personne et que vous désirez chacun des reçus d'impôt séparés à des adresses différentes, merci de faire des inscriptions individuelles.

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