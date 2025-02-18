Symphonie de Drummondville

Symphonie de Drummondville

3e édition | Souper-spectacle de la Symphonie de Drummondville

Best Western Hôtel Universel

Salle Claude-Mouton, 915 rue Hains, Drummondville, (Québec) J2C 3A1

85 $

Achat de billet à l'unité (pour référence, 8 personnes = 1 table)

**Billets non remboursables**

La présentation de votre billet imprimé ou à l'écran est obligatoire afin d'accéder à la salle.

680 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Pour l'achat d'une table complète (8 billets par achat)

