Inscription au Gala du Concours d'Excellence en Relations Industrielles

Ajouter un don pour Association générale des étudiants et étudiantes en Relations industrielles de l'Université Laval
$
Étudiant en Relations Industrielles
10 $
Le coût de la soirée est de 10$ et vous donne accès à toute la soirée (consommation et nourriture à volonté, prise de photos professionnelles avec le CRHA, etc.)
Le coût de la soirée est de 10$ et vous donne accès à toute la soirée (consommation et nourriture à volonté, prise de photos professionnelles avec le CRHA, etc.)
Accompagnateur d'un participant
10 $
Le coût de la soirée est de 10$ et vous donne accès à toute la soirée (consommation et nourriture à volonté, prise de photos professionnelles avec le CRHA, etc.)
Chacun des participants a droit à maximum 2 accompagnateurs
Le coût de la soirée est de 10$ et vous donne accès à toute la soirée (consommation et nourriture à volonté, prise de photos professionnelles avec le CRHA, etc.)
Chacun des participants a droit à maximum 2 accompagnateurs
Professeur du département des Relations Industrielles
Gratuit
Ceci est pour vous inviter au gala du Concours d'excellence en relations industrielles 2024, le 4 avril 2024 à 18H
Le gala est une soirée de remise de prix pour les participants, ainsi qu'une opportunité de réseautage avec employeurs et professeurs et de prise de photos professionnelles
Pour le corps professoral, la soirée est une occasion sans frais et vous aurez accès à toute la soirée (consommation et nourriture à volonté, prise de photo professionnel avec le CRHA, etc.).
En espérant vous y voir en grand nombre !
Ceci est pour vous inviter au gala du Concours d'excellence en relations industrielles 2024, le 4 avril 2024 à 18H
Le gala est une soirée de remise de prix pour les participants, ainsi qu'une opportunité de réseautage avec employeurs et professeurs et de prise de photos professionnelles
Pour le corps professoral, la soirée est une occasion sans frais et vous aurez accès à toute la soirée (consommation et nourriture à volonté, prise de photo professionnel avec le CRHA, etc.).
En espérant vous y voir en grand nombre !
Professionnels RI et autres
10 $
Ceci est pour vous inviter au gala du Concours d'excellence en relations industrielles 2024, le 4 avril 2024 à 18H
Le gala est une soirée de remise de prix pour les participants, ainsi qu'une opportunité de réseautage avec employeurs et professeurs et de prise de photos professionnelles
En espérant vous y voir en grand nombre!
Ceci est pour vous inviter au gala du Concours d'excellence en relations industrielles 2024, le 4 avril 2024 à 18H
Le gala est une soirée de remise de prix pour les participants, ainsi qu'une opportunité de réseautage avec employeurs et professeurs et de prise de photos professionnelles
En espérant vous y voir en grand nombre!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!