Inscription Journée technique et AGA Ail Québec 2025

Vous aller recevoir le lien Zoom quelques jours avant la tenue de l'événement.
Taxes incluses. Le tarif est de 100 $ avant taxes.
Inscription en ligne - tarif non-membre d'Ail Québec
172,46 $
Taxes incluses. Le tarif est de 150 $ avant taxes.
Participation à l'Assemblée générale
Gratuit
Les membres peuvent s'inscrire uniquement à l'Assemblée générale annuelle, qui a lieu entre 15 h 30 h et 16 h 30. Cette inscription ne comprend pas le diner et la participation à la Journée technique. Pour participer à l'Assemblée générale annuelle, vous devez être membre au plus le 7 janvier 2025.
Participation à l'Assemblée générale en ligne
Gratuit
Pour participer à l'Assemblée générale annuelle, vous devez être membre au plus le 7 janvier 2025. Vous aller recevoir le lien Zoom quelques jours avant la tenue de l'événement.
Membre régulier (10 000 caieux et plus)
229,95 $
Si vous souhaitez devenir membre, vous pouvez le faire dès maintenant! Adhésion valide jusqu'au 30 novembre 2024.
Taxes incluses. Le tarif est de 200 $ avant taxes.
Membre artisan (10 000 caieux et moins)
114,98 $
Si vous souhaitez devenir membre, vous pouvez le faire dès maintenant! Adhésion valide jusqu'au 30 novembre 2024.
Taxes incluses. Le tarif est de 100 $ avant taxes.
