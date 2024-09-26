Formule Corporatif / Adhésions de Journal Communautaire IciBrompton 2025

Adhésion type Corporatif / Membre du Journal Ici Brompton
100 $

Valide pour un an

Étape à suivre: 1 - CASE DE DROITE COIN ROND (Il y a le chiffre 0, cliquez et sélectionnez le chiifre 1) 2 - Cliquez sur le grand rectangle mauve en bas (mot sélectionner) * Ajouter un don pour Journal Communautaire IciBrompton (c'est à votre discrétion) Espace : Récapitulatif 3 - Inscrire AUTRE dans (Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons !quebec flag) 4 - Inscrire un montant$ dans CONTRIBUTION, c'est à votre discrétion.
Ajouter un don pour Journal Communautaire IciBrompton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!