Entraînement d'hiver - mi-saison février 2024 à avril 2024

Cette année, plusieurs plages horaires seront disponibles pour vous entraîner selon vos objectifs. Les jeunes de l’équipe compétitive pourront s’entraîner 4 fois par semaine soit le mardi et le jeudi entre 16:30 et 18:00 et le samedi et le dimanche entre 9:30 et 11:00.





Les maîtres auront le choix de s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, soit le mardi et le jeudi de 18:30 à 20:00 et le samedi entre 8:00 et 9:30.





Les entraînements auront lieu du 14 novembre au 30 avril au chalet du parc Carignan:

4100 rue Provost, Lachine, QC H8T 3J6





Notez que pour l'instant, il n'y a pas de connexion internet au chalet du parc Carignan. Les entraînements en ligne ne sont possibles. Nous travaillons pour obtenir une connexion internet.