Gendarme de fer 2026 - Québec

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0C3, Canada
Course de 2,5 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Québec.
Chaque personne participante s'engage à recueillir au moins 100$ en collecte avant le 25 septembre 2026.
Équipe limitée à 5 participant(e)s maximum.
Course de 5 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Québec.
Course de 10 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Québec.
Course de 10 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Québec.
Départ isolé, présentation des coureurs élites, photo professionnelle pendant la course, concurrence de haut niveau.
Course de 1 km sur un terrain suivie d'un petit parcours à obstacles à Québec.
Pour les enfants de 12 ans et moins (collecte de fonds non demandée pour ce tarif).
