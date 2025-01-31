Maison d'hébergement d'Anjou

Maison d'hébergement d'Anjou

3ieme édition de notre dîner au homard au profit de la Maison d'hébergement d'Anjou

9555 Bd du Golf

Anjou, QC H1J 2Y2, Canada

Admission générale
185 $
Commandite de table
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- Comprend une table pour 8 personnes - Votre logo sur la table
Commandite OR
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- Comprend une table pour 8 personnes, avec emplacement privilégié. - Votre logo en grande visibilité sur tous les supports de communication (site web, bannières, réseaux sociaux, programme imprimé). - Possibilité de placement d’un article promotionnel ou d’un cadeau pour les invités sur chaque table. - Photos officielles avec les organisateurs de l’événement.
Commandite du cocktail de bienvenue
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- Une table pour 8 personnes, avec emplacement privilégié. - Logo en grande visibilité sur tous les supports de communication (site web, bannières, réseaux sociaux, programme imprimé). - Possibilité de placement d’un article promotionnel ou d’un cadeau pour les invités sur chaque table. - Remerciement officiel pour votre entreprise ou organisme lors du cocktail par la présidente - Photos officielles avec les organisateurs de l’événement.
Commandite Platine (5 000 $) (Partenaire principal)
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- Une table pour 8 personnes - Logo en visibilité maximale (écran de présentation, documents, publicités). - Mention dans les communiqués de presse. - Présentation vidéo ou promotionnelle ou prise de parole (maximum 2 minutes). - Possibilité de fournir un cadeau aux participants. - Exclusivité dans un secteur d’activité (un seul commanditaire par secteur)
