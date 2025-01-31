3ieme édition de notre dîner au homard au profit de la Maison d'hébergement d'Anjou

- Comprend une table pour 8 personnes
- Votre logo sur la table
- Comprend une table pour 8 personnes
- Votre logo sur la table
Commandite OR
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- Comprend une table pour 8 personnes, avec emplacement privilégié.
- Votre logo en grande visibilité sur tous les supports de communication (site web, bannières, réseaux sociaux, programme imprimé).
- Possibilité de placement d’un article promotionnel ou d’un cadeau pour les invités sur chaque table.
- Photos officielles avec les organisateurs de l’événement.
- Comprend une table pour 8 personnes, avec emplacement privilégié.
- Votre logo en grande visibilité sur tous les supports de communication (site web, bannières, réseaux sociaux, programme imprimé).
- Possibilité de placement d’un article promotionnel ou d’un cadeau pour les invités sur chaque table.
- Photos officielles avec les organisateurs de l’événement.
Commandite du cocktail de bienvenue
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- Une table pour 8 personnes, avec emplacement privilégié.
- Logo en grande visibilité sur tous les supports de communication (site web, bannières, réseaux sociaux, programme imprimé).
- Possibilité de placement d’un article promotionnel ou d’un cadeau pour les invités sur chaque table.
- Remerciement officiel pour votre entreprise ou organisme lors du cocktail par la présidente
- Photos officielles avec les organisateurs de l’événement.
- Une table pour 8 personnes, avec emplacement privilégié.
- Logo en grande visibilité sur tous les supports de communication (site web, bannières, réseaux sociaux, programme imprimé).
- Possibilité de placement d’un article promotionnel ou d’un cadeau pour les invités sur chaque table.
- Remerciement officiel pour votre entreprise ou organisme lors du cocktail par la présidente
- Photos officielles avec les organisateurs de l’événement.
- Une table pour 8 personnes
- Logo en visibilité maximale (écran de présentation, documents, publicités).
- Mention dans les communiqués de presse.
- Présentation vidéo ou promotionnelle ou prise de parole (maximum 2 minutes).
- Possibilité de fournir un cadeau aux participants.
- Exclusivité dans un secteur d’activité (un seul commanditaire par secteur)
- Une table pour 8 personnes
- Logo en visibilité maximale (écran de présentation, documents, publicités).
- Mention dans les communiqués de presse.
- Présentation vidéo ou promotionnelle ou prise de parole (maximum 2 minutes).
- Possibilité de fournir un cadeau aux participants.
- Exclusivité dans un secteur d’activité (un seul commanditaire par secteur)
Ajouter un don pour Maison d'hébergement d'Anjou
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!