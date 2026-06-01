3ème tournoi de golf de collecte de fonds CADS NOVA SCOTIA annuel

À propos de cet événement
Scramble sur 9 trous
Enregistrement à 12 h 30 | Départ à 13 h
400 $ par équipe
Prix, cadeaux et tirage au sort 50/50 sur place !
Cet événement convivial et ouvert à tous contribue à soutenir les programmes de sports d'hiver adaptés en Nouvelle-Écosse : votre participation permet de rendre le sport accessible à tous !
Scramble sur 9 trous
Enregistrement à 12 h 30 | Départ à 13 h
100 $ par personne
Prix, cadeaux et tirage 50/50 en espèces sur place !
Cet événement convivial et ouvert à tous contribue à soutenir les programmes de sports d'hiver adaptés en Nouvelle-Écosse : votre participation aide à rendre le sport accessible à tous !
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