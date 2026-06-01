3ème tournoi de golf de collecte de fonds CADS NOVA SCOTIA annuel





Scramble sur 9 trous

Enregistrement à 12 h 30 | Départ à 13 h

400 $ par équipe

Prix, cadeaux et tirage au sort 50/50 sur place !

Cet événement convivial et ouvert à tous contribue à soutenir les programmes de sports d'hiver adaptés en Nouvelle-Écosse : votre participation permet de rendre le sport accessible à tous !