CADS - Canadian Adaptive Snowsports

Organisé par

CADS - Canadian Adaptive Snowsports

À propos de cet événement

3ème tournoi de golf de collecte de fonds CADS NOVA SCOTIA annuel

1055 Kerrs Mill Rd

Wallace, NS B0K 1Y0, Canada

Inscription d'équipe
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets


Scramble sur 9 trous

Enregistrement à 12 h 30 | Départ à 13 h

400 $ par équipe

Prix, cadeaux et tirage au sort 50/50 sur place !

Cet événement convivial et ouvert à tous contribue à soutenir les programmes de sports d'hiver adaptés en Nouvelle-Écosse : votre participation permet de rendre le sport accessible à tous !

Inscription individuelle
100 $


Scramble sur 9 trous

Enregistrement à 12 h 30 | Départ à 13 h

100 $ par personne

Prix, cadeaux et tirage 50/50 en espèces sur place !

Cet événement convivial et ouvert à tous contribue à soutenir les programmes de sports d'hiver adaptés en Nouvelle-Écosse : votre participation aide à rendre le sport accessible à tous !

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