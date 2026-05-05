4 juin - Journée ''CHANGE D'AIR"

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À propos de cet événement
Profitez du programme complet et des activités principales gratuitement. Il faut cependant penser s'amener un lunch.
200+ boutiques, restos, IMAX, Méga Parc… tout ce qu’il faut pour magasiner, manger et s’éclater!
*Retour prévu à 18 h.*
Lancer de hache + karting illimités au Tomahawk, dîner aux Promenades (lunch non inclus) et film pour finir la journée en beauté!
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