École secondaire Du Bosquet - Comité social

Organisé par

École secondaire Du Bosquet - Comité social

À propos de cet événement

Ventes fermées

4 juin - Journée ''CHANGE D'AIR"

Aventure plein air au Parc national de la Yamaska 🥾
Gratuit

Profitez du programme complet et des activités principales gratuitement. Il faut cependant penser s'amener un lunch.

Virée shopping aux Galeries de la Capitale 🛍️
20 $

200+ boutiques, restos, IMAX, Méga Parc… tout ce qu’il faut pour magasiner, manger et s’éclater!

*Retour prévu à 18 h.*

Action à Drummondville 🎯
50 $

Lancer de hache + karting illimités au Tomahawk, dîner aux Promenades (lunch non inclus) et film pour finir la journée en beauté!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!