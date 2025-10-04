Journée du 4 octobre 2025

Organisé par
À propos de cet événement
1030, avenue du Séminaire, Québec (QC) G1V 0A6
Inclus: séance de l’après-midi et collation, cocktail à 18 h, deux consommations, repas trois services.
*Les billets ne sont pas gratuits. Le billet est configuré à zéro pour vous permettre de procéder à la prochaine étape. Vous devrez effectuer le paiement par Virement Interac. Instruction disponible après l'envoi de votre formulaire.
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