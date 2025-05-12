400 ans à Notre-Dame-des-Anges, le monastère de l'Hôpital général de Québec Conférencier : Denis Robitaille, chargé de projet en patrimoine, monastère de l'Hôpital général de Québec
31 Rue des Jardins
Québec, QC G1R 4L6, Canada, 1er étage, Carter Hall (voisin de la cathédrale anglicane Holy Trinity)
Non-membre de 18 ans et plus
10 $
Non-membre de moins de 18 ans
5 $
Membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain
Gratuit
ENTRÉE GRATUITE UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. -
NOTE : Pour devenir membre, remplir le formulaire d'adhésion 2025 à l'adresse suivante :
https://www.zeffy.com/ticketing/adhesion-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain--2025
ENTRÉE GRATUITE UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. -
NOTE : Pour devenir membre, remplir le formulaire d'adhésion 2025 à l'adresse suivante :
https://www.zeffy.com/ticketing/adhesion-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain--2025
NE RIEN INSCRIRE - RÉSERVÉ AUX FINS ADMINISTRATIVES
Gratuit
Ce type de billet est réservé uniquement pour la gestion administrative de l'activité.
Ce type de billet est réservé uniquement pour la gestion administrative de l'activité.
Ajouter un don pour Société d'histoire Sieur de Champlain
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!