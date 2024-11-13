Ventes fermées

Répit fin d'année 2024

Inscription au répit de fin d'année
Gratuit
Programme de répit à domicile de fin d'année permettra de payer des heures de gardiennage à domicile à certaines familles membres. • Pour la période du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 • Au taux horaire de 20 $

