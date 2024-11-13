Répit fin d'année 2024

Programme de répit à domicile de fin d'année permettra de payer des heures de gardiennage à domicile à certaines familles membres.
• Pour la période du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025
• Au taux horaire de 20 $
