COMPTANT. Inscription Laboratoires d'été NSL 2024

Montréal : 15-18 juillet, 2024, 10-13h, 14-17h

Circuit-est centre chorégraphique

1881 rue Saint-André

Montréal / Tiohtiá:ke (Québec) H2L 3T9





Québec : 22-24 juillet, 2024, 10-13h, 14-17h

Maison pour la danse de Québec

336 rue du Roi

Québec, QC G1K 2W5





*La participation à l’entièreté des labos de chaque ville (ou les deux!) est encouragée, mais la présence à la carte est aussi la bienvenue.





DESCRIPTION

Les laboratoires d’été de 2024 restent fidèles à leur esprit de camp d’été pour la relève en danse avec une variété d’activités à Montréal et à Québec incluant des processus d’expérimentation artistique, des ateliers, et des moments de rassemblement collectif, appelés ruches. La particularité de cette année est que vous aurez l’occasion de faire un tour dans des processus artistiques différents chaque jour, pendant des blocs d’exploration unique de 3h. Les descriptions des expérimentations ne seront pas publiées d’avance, donc, on vous invite à vous lancer et prendre le risque de découvrir de nouvelles approches ensemble !





Retrouvez-nous en tant collaborateur.ice-interprète (donc pour plonger dans les expérimentations avec d’autres artistes), instigateur.ices (donc pour proposer et guider une idée que vous aimeriez tester avec les autres participant-es), ou bien juste pour les activités à la carte. On vous contactera après le 11 juin pour la suite. Veuillez noter que le nombre de studios est limité, donc en cas de grand intérêt pour instiguer, nous procédons par tirage au sort. Si vous n’êtes pas pioché, on vous attend tout de même avec plaisir en tant que participant.es collaboratrice en studio! VEUILLEZ NOTER QUE L'APPEL POUR LES INSTIGATEUR.ICES EST DÉSORMAIS FERMÉ.





* Si vous n’avez pas pu avoir un moment d’exploration en tant qu' instigateur.rices et que vous ne voulez donc plus participer, écrivez-nous pour un remboursement.





POURQUOI PARTICIPER

Ancrée dans la rencontre de pair en pair, cette édition spéciale vise à catalyser des dialogues créatifs à travers diverses activités et pratiques artistiques. Avec des journées uniques remplies de moments collectifs d'apprentissage et d'échange, ce format vise à vous offrir une aventure qui vous permettra de continuer à définir et articuler votre posture en tant qu’artiste, que ce soit pour porter des projets futurs, ou pour pouvoir amener votre fibre d’interprète et collaborateur-ices dans des contextes artistiques expérimentaux variés.









HORAIRE GENERAL

*Certaines activités s'adapteront sur mesure basé sur vos intérêts et besoins artistiques.





Montréal

Lundi 15-07-2024

10-13h - Ruche d’ouverture

14-17h - Atelier et Ruche





Mardi 16-07-2024

10-13h - Processus d’expérimentation

14-17h - Processus d’expérimentation





Mercredi 16-07-2024

10-13h - Processus d’expérimentation

14-17h - Processus d’expérimentation





Jeudi 18-07-2024

10-13h - Processus d'expérimentation ou Atelier / Ruche

14-17h - Ruche de fermeture





Québec

Lundi 22-07-2024

10-13h - Ruche d’ouverture

14-17h - Atelier et Ruche





Mardi 23-07-2024

10-13h - Processus d’expérimentation

14-17h - Processus d’expérimentation





Mercredi 24-07-2024

10-13h - Atelier / Ruche

14-17h - Ruche de fermeture





Accessibilité et sécurité

Si vous avez des besoins d’accessibilité, s’il vous plaît nous les communiquer. Le masque et des mesures de sécurité sanitaire pourraient être requises selon le contexte. À noter que les studios à Circuit-est ne sont pas accessibles universellement.





Politique de remboursement LABOS 2024





À tout moment, vous pouvez nous signifier que vous ne souhaitez plus faire les activités organisées par Nous Sommes L’Été. Voici les conditions qui s’appliquent.





Pour les instigateur-ices

Avant le 25 juin 2024 : Remboursement partiel (50%) pour couvrir les frais d’organisation.*





À partir du 25 juin 2024 : Aucun remboursement ne sera possible, à moins d’être victime d’une blessure vous empêchant de faire les activités des Labos ou d’avoir une maladie contagieuse.





Pour tout autre participant-es

Avant le 1 juillet 2024 : Remboursement complet.*





Du 1 au 12 juillet 2024 : Remboursement partiel (75%) pour couvrir les frais d’administration.*





Du 12 au 15 juillet 2024 (3 jours avant les Labos): Remboursement partiel (50%) pour couvrir les frais d’administration.*





Une fois les Labos commencés, au 15 juillet 2024, il n’est plus possible d’obtenir un remboursement. En cas exceptionnel (COVID-19, blessure, accident, etc.), un remboursement partiel de 50% peut être demandé.





*Tout remboursement vous sera remboursé via transfert Interac.