2024-2025 Campagne de vente des fromages de l’Abbaye St-Benoît-du-Lac

Coffret Délice
32 $
5 fromages de 150 gr. chacun : Mont Saint-Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et Saint-Augustin.
*** Tous les fromages sont sans lactose, sans gluten et sans noix.
Coffret Dégustation
35 $
6 fromages de 150 gr. chacun : Mont Saint-Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine, Saint-Augustin et Ermite (fromage bleu).
*** Tous les fromages sont sans lactose, sans gluten et sans noix.
Coffret Prestige
38 $
7 fromages de 150 gr. chacun: Mont Saint-Benoît, Fontina Fumé, Frère Jacques, Le Moine, Saint-Augustin, Le Moutier (chèvre), Bleu bénédictin (fromage bleu).
*** Tous les fromages sont sans lactose, sans gluten et sans noix.
