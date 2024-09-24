Air Canada - Adhésion / Renouvellement (Platine)

1) 5 professionnels reconnus comme membres actifs du Forum 2) Épinglette officielle (dorée) du Forum décernée aux membres actifs 3) Rabais de 15% ou plus sur les activités en personnes 4) Inscription gratuite aux activités en ligne 5) Mise en valeur de l’adhésion sur les médias sociaux : profil corporatif et/ou exécutif 6) Visibilité du logo lors de l’ensemble des activités du Forum, sous le nom de "Transporteur aérien officiel du Forum" 7) Traduction et relais de publication sur les médias sociaux (Mensuelle, au minimum) 8) Considération prioritaire des possibilités de commandite 9) Webinaire/LinkedIn LIVE organisé et promu par le Forum ciblé vers le Québec ou le Japon (15-75 min) 10) Entretien exécutif annuel, ciblé sur un marché spécifique (3-7 min) 11) Invitation prioritaire aux sessions de breffage VIP