Draupnir Records w/TAZAR, Tek Over, Tazlow & Alva Peals

[Acidcore - Techno - Tribe]



(FR)





Draupnir Records vous invite à son événement le 06 Avril 🔱

Pour cette nouvelle aventure, nos drakkars changent de cap et prennent la destination du Red Room sur la rue Saint-Denis à Montréal. ⛵️



Que vous soyez un novice curieux ou un vétéran des dancefloors, notre line-up vous transportera vers de nouveaux horizons musicaux.



Line Up :



Tazlow

Tek Over

TAZAR

Alva Peals



🔊Sound System by PK Sound

✅ 22H - 3h

🎪 Le Red Room - 2037 Rue Saint-Denis, Montréal



❌ Limited Capacity ❌





🎟️ Early Birds : 10$

🎟️ Phase 1 : 15$

🎟️ General Admission : 20$





Rejoignez-nous pour une nuit inoubliable où les légendes prennent vie et où les rêves deviennent réalité. Draupnir Records vous attend au Red Room - préparez-vous à embarquer pour un voyage épique ! ✨



(EN)





Draupnir Records invites you to its event on April 6th 🔱





For this new adventure, our longships change course and set sail for the Red Room on Saint-Denis Street in Montreal. ⛵️





Whether you're a curious novice or a veteran of the dance floors, our lineup will transport you to new musical horizons.





Line Up:





Tazlow





Tek Over





TAZAR





Alva Peals





🔊Sound System by PK Sound

✅ 10:00 PM - 3:00 AM

🎪 Le Red Room - 2037 Saint-Denis Street, Montreal





❌ Limited Capacity ❌





🎟️ Early Birds: $10

🎟️ Phase 1: $15

🎟️ General Admission: $20





Join us for an unforgettable night where legends come to life and dreams become reality. Draupnir Records awaits you at the Red Room ✨