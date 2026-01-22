40e édition du tournoi de Golf de la Fondation

À propos de cet événement
Faites briller votre entreprise tout en soutenant la réussite scolaire et sportive !
🏌️♂️ Golf & Réseautage : 2 quatuors complets (8 joueurs) pour le tournoi.📢 Visibilité Terrain : Une affiche 24"x36" exclusive sur un trou.
📱 Rayonnement Numérique : Publicité sur les réseaux sociaux de la Fondation + Votre logo affiché sur notre site web (section « Nos partenaires »).
🎓 Impact Direct : Un Méritas d’étude remis officiellement au nom de votre entreprise lors du gala.
🏆 Reconnaissance : Une cadre de remerciement officiel à afficher dans vos bureaux.
Alliez visibilité et plaisir sur le vert ! Ce forfait offre une excellente présence pour votre marque.
🏌️♂️ Golf : 1 quatuor complet (4 joueurs) pour le tournoi.
📢 Visibilité Terrain : Une affiche 24"x36" installée sur un trou du parcours.
📱 Rayonnement Numérique : Publicité sur les réseaux sociaux de la Fondation + Votre logo affiché sur notre site web (section « Nos partenaires »).
🏆 Reconnaissance : Une plaque de remerciement officielle pour souligner votre contribution.
Idéal pour inviter un client ou un partenaire d'affaires tout en affichant votre soutien !
🏌️♂️ Golf en duo : 2 droits de jeu (billets) pour le tournoi.
📢 Visibilité Terrain : Une affiche 24"x36" installée sur un trou du parcours.
📱 Rayonnement Numérique : Publicité sur les réseaux sociaux de la Fondation + Votre logo affiché sur notre site web (section « Nos partenaires »).
Affiche 24''x36" sur un trou et publicité sur les médias sociaux de la fondation
Courrez la chance de gagner un merveilleux prix parmi les foursomes ayant réussi à ne pas perdre leur balle rose pendant le tournoi!
Améliorer vos coups avec ces petits extras ! ;)
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