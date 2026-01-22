40e édition du tournoi de Golf de la Fondation

⛳ Forfait Partenaire « Prestige » (Golf 2026)

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🎓 Impact Direct : Un Méritas d’étude remis officiellement au nom de votre entreprise lors du gala.



🏆 Reconnaissance : Une cadre de remerciement officiel à afficher dans vos bureaux.