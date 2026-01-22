Fondation François-Bourrin

Organisé par

Fondation François-Bourrin

À propos de cet événement

40e édition du tournoi de Golf de la Fondation

2700 Av. du Sault

Québec, QC G1C 2L2, Canada

Partenaire Or item
Partenaire Or
5 000 $

⛳ Forfait Partenaire « Prestige » (Golf 2026)

Faites briller votre entreprise tout en soutenant la réussite scolaire et sportive !

🏌️‍♂️ Golf & Réseautage : 2 quatuors complets (8 joueurs) pour le tournoi.📢 Visibilité Terrain : Une affiche 24"x36" exclusive sur un trou.

📱 Rayonnement Numérique : Publicité sur les réseaux sociaux de la Fondation + Votre logo affiché sur notre site web (section « Nos partenaires »).

🎓 Impact Direct : Un Méritas d’étude remis officiellement au nom de votre entreprise lors du gala.

🏆 Reconnaissance : Une cadre de remerciement officiel à afficher dans vos bureaux.

Partenaire Argent item
Partenaire Argent
2 500 $

💼 Forfait Partenaire « Corporatif »

Alliez visibilité et plaisir sur le vert ! Ce forfait offre une excellente présence pour votre marque.

🏌️‍♂️ Golf : 1 quatuor complet (4 joueurs) pour le tournoi.

📢 Visibilité Terrain : Une affiche 24"x36" installée sur un trou du parcours.

📱 Rayonnement Numérique : Publicité sur les réseaux sociaux de la Fondation + Votre logo affiché sur notre site web (section « Nos partenaires »).

🏆 Reconnaissance : Une plaque de remerciement officielle pour souligner votre contribution.


Partenaire Bronze item
Partenaire Bronze
1 000 $

🤝 Forfait « Duo & Visibilité »

Idéal pour inviter un client ou un partenaire d'affaires tout en affichant votre soutien !

🏌️‍♂️ Golf en duo : 2 droits de jeu (billets) pour le tournoi.

📢 Visibilité Terrain : Une affiche 24"x36" installée sur un trou du parcours.

📱 Rayonnement Numérique : Publicité sur les réseaux sociaux de la Fondation + Votre logo affiché sur notre site web (section « Nos partenaires »).

Droit de jeu individuel item
Droit de jeu individuel
210 $
Foursome item
Foursome
840 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Publicité item
Publicité
400 $

Affiche 24''x36" sur un trou et publicité sur les médias sociaux de la fondation

Balle rose - Concours item
Balle rose - Concours
10 $

Courrez la chance de gagner un merveilleux prix parmi les foursomes ayant réussi à ne pas perdre leur balle rose pendant le tournoi!

Sac de triche item
Sac de triche
25 $

Améliorer vos coups avec ces petits extras ! ;)

1 Coupon - table cadeaux item
1 Coupon - table cadeaux
5 $
5 Coupons - table cadeaux item
5 Coupons - table cadeaux
20 $
12 Coupons - table cadeaux item
12 Coupons - table cadeaux
50 $
30 Coupons - table cadeaux item
30 Coupons - table cadeaux
100 $
Battre le pro item
Battre le pro
5 $
Bas - Valin confection sur mesure item
Bas - Valin confection sur mesure
5 $
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