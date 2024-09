Pour l'art 2024

Pour cette édition 2024, nous avons invité les artistes à célébrer le renouveau, l’espoir, le vivant, avec des œuvres qui portent, en filigrane, l’empreinte du temps.—Nous vivons à une époque de grands bouleversements. L’incertitude se faufile dans nos vies. Faire de l’art, c’est en soi un acte d’engagement. C’est exactement cela que nous voulons souligner et rappeler à même cette exposition bénéfice. Un événement que nous voulons rassembleur, inclusif, festif et, espérons-le, lucratif, pour notre centre et les artistes qui y participent.—Avec (ou malgré) ce printemps hâtif, venez célébrer avec nous la reprise, le vert, la lumière. Laissez-vous éblouir par des œuvres étonnantes, sidérantes, renversantes. Succombez. Pour l’art.