Ajouter un don pour L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises
$
Réservation - Les insectes à la belle étoile
Gratuit
L'activité est à contribution volontaire!
Toutefois, le nombre de place est limité (20 personnes maximum).
Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.
L'activité est à contribution volontaire!
Toutefois, le nombre de place est limité (20 personnes maximum).
Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!