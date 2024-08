L’automutilation : mieux intervenir sur le comportement dommageable - 18 avril 2024

Nos formations ouvertes uniquement aux employé.e.s d'organismes travaillant en itinérance. Elles ne sont pas ouvertes aux personnes s'inscrivant individuellement.





Cette formation aura pour but de mieux comprendre le comportement chez l’adolescent et l’adulte et d’explorer les types d’interventions efficaces. L’influence des pairs et le risque de contagion seront abordés. Dans cet atelier, vous recevrez des outils concrets à utiliser avec la clientèle et les proches.





D'une durée de 3 heures, elle aura lieu par Zoom le 18 avril de 9h à 12h.





La formatrice : Marjolaine Ménard est psychoéducatrice et a travaillé en intervention en situation de crise, en santé mentale ainsi qu’en autisme et TDAH (concomitance), que ce soit en intervention individuelle ou de groupe.