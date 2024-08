Soirée Get Funky

Pour bien commencer l'année, le Défilé des Troubles vous invite à Get Funky lors de sa deuxième soirée de financement. Le 13 janvier prochain, apportez vos accessoires (lunettes, chapeau, sacoche, name it!) les plus funky et venez nous rejoindre à l'Ozone dès 21h00 pour enflammer le dance floor !





Tous les profits amassés lors de cette soirée seront remis au Cercle Polaire, un organisme qui vient en aide au soutien social des personnes aux prises avec un trouble de santé mentale.





On a bien hâte de vous retrouver!





L'équipe du Défilé des Troubles - Éphémère