Atelier Culture Vélo (parc Jarry)

Organisé par

Atelier Culture Vélo (parc Jarry)

À propos de cet événement

14 sept_Événement bénéfice_Atelier écologique d'imperméabilisation de vêtements de plein air

Atelier Culture Vélo (dans le parc Jarry

au nord-ouest près du terrain de soccer). Googlez : ''Atelier Culture Vélo''.

Contribution volontaire_Accessibilité
Gratuit
Pas de réservation nécessaire, la plateforme aide pour la récolte de contribution et chiffrer votre présence. MERCI ! Venez à votre guise entre 11h et 13h, pour une trentaine de minutes. Apportez vos vêtements ! Nylon, polyester, Gore-Tex. Vestes, pantalons de pluie, gants. Amenez un sac de plastique, si vous désirer finaliser le séchage dans votre sécheuse à la maison (optimal sans être obligatoire). Pas de limite de morceaux mais on compte sur vous pour être raisonnable ; ) Nul besoin d'imprimer ou présenter votre billet En cas de tempête majeure, l'événement sera remis au 21 septembre. Activité à l'arrière de L'Atelier de vélo du parc Jarry (section nord-ouest, au nord du terrain de soccer).
Contribution volontaire_Accessibilité
5 $
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Contribution volontaire
10 $
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Contribution volontaire
20 $
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Contribution volontaire
30 $
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Contribution volontaire
40 $
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