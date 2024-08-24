14 sept_Événement bénéfice_Atelier écologique d'imperméabilisation de vêtements de plein air

Pas de réservation nécessaire, la plateforme aide pour la récolte de contribution et chiffrer votre présence. MERCI !
Venez à votre guise entre 11h et 13h, pour une trentaine de minutes.
Apportez vos vêtements ! Nylon, polyester, Gore-Tex.
Vestes, pantalons de pluie, gants.
Amenez un sac de plastique, si vous désirer finaliser le séchage dans votre sécheuse à la maison (optimal sans être obligatoire).
Pas de limite de morceaux mais on compte sur vous pour être raisonnable ; )
Nul besoin d'imprimer ou présenter votre billet
En cas de tempête majeure, l'événement sera remis au 21 septembre.
Activité à l'arrière de L'Atelier de vélo du parc Jarry (section nord-ouest, au nord du terrain de soccer).
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5 $
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10 $
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20 $
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