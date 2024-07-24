Membres de Bleu Massawippi

Si votre don excède 1000 $ et plus, vous recevrez les services et avantages additionnels suivants : 2 collants Bleu Massawippi Offre de services spéciale offerte par Sidex aux membres de soutien. Offres préférentielles d’entreprise locales offertes aux membres de soutien. Remerciement publique lors de notre cocktail annuel, si vous le permettez.

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