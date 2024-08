Liste de souhaits - CPE Les Petits Carillons

Voici une liste de souhaits composée par la direction et les éducatrices.





Elle a pour but d’offrir un environnement accueillant et stimulant à nos enfants, et adapté aux besoins des équipes du CPE.





Si vous le désirez, vous pourrez participer à l’achat ou au don d’items identifiés, ou encore à la cagnotte commune via le lien « don ».





Si vous voyez un article que vous avez déjà (en bon état) et que vous désirez nous offrir, merci d’écrire au C.A. ([email protected]) pour qu’on le retire de la liste de souhaits.





Merci pour votre soutien !