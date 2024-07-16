DIVERSITÉ QUÉBEC

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À propos de cet événement

Le Week-end de la Diversité : Le Gala en Blanc Original et la Conférence sur l'immobilier &Assurances

Hôtel Universel. et Complexe Desjardins Wendake

CONFÉRENCE: : Immobilier et Assurance
25 $
Thématique: Comment investir stratégiquement en immobilier et assurer éfficacement sa famille au Canada et en Afrique Conférence sur l'Immobilier et les Assurances de Personnes Date : Vendredi 9 août 2024 à 17h00 Lieu : Hôtel Universel Sainte-Foy Des spécialistes partageront leurs conseils précieux pour naviguer dans ces secteurs essentiels.
GALA EN BLANC. VIP
80 $
Billet avec des privilèges. À confirmer avec le numero 581-995-9990
GALA EN BLANC. COUPLE
95 $
billet couple RÉGULIER. $150. Billet COUPLE VIP
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