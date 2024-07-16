Le Week-end de la Diversité : Le Gala en Blanc Original et la Conférence sur l'immobilier &Assurances
Hôtel Universel. et Complexe Desjardins Wendake
CONFÉRENCE: : Immobilier et Assurance
25 $
Thématique: Comment investir stratégiquement en immobilier et assurer éfficacement sa famille au Canada et en Afrique
Conférence sur l'Immobilier et les Assurances de Personnes
Date : Vendredi 9 août 2024 à 17h00
Lieu : Hôtel Universel Sainte-Foy
Des spécialistes partageront leurs conseils précieux pour naviguer dans ces secteurs essentiels.
Thématique: Comment investir stratégiquement en immobilier et assurer éfficacement sa famille au Canada et en Afrique
Conférence sur l'Immobilier et les Assurances de Personnes
Date : Vendredi 9 août 2024 à 17h00
Lieu : Hôtel Universel Sainte-Foy
Des spécialistes partageront leurs conseils précieux pour naviguer dans ces secteurs essentiels.
GALA EN BLANC. VIP
80 $
Billet avec des privilèges.
À confirmer avec le numero 581-995-9990
Billet avec des privilèges.
À confirmer avec le numero 581-995-9990
GALA EN BLANC. COUPLE
95 $
billet couple RÉGULIER.
$150. Billet COUPLE VIP
billet couple RÉGULIER.
$150. Billet COUPLE VIP
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