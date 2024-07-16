Le Week-end de la Diversité : Le Gala en Blanc Original et la Conférence sur l'immobilier &Assurances

Thématique: Comment investir stratégiquement en immobilier et assurer éfficacement sa famille au Canada et en Afrique Conférence sur l'Immobilier et les Assurances de Personnes Date : Vendredi 9 août 2024 à 17h00 Lieu : Hôtel Universel Sainte-Foy Des spécialistes partageront leurs conseils précieux pour naviguer dans ces secteurs essentiels.

Thématique: Comment investir stratégiquement en immobilier et assurer éfficacement sa famille au Canada et en Afrique Conférence sur l'Immobilier et les Assurances de Personnes Date : Vendredi 9 août 2024 à 17h00 Lieu : Hôtel Universel Sainte-Foy Des spécialistes partageront leurs conseils précieux pour naviguer dans ces secteurs essentiels.

Plus de détails...