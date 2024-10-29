Soirée bénéfice 2025 - Fondation Mères avec pouvoir

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1 table VIP (8 tickets)
7 500 $
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Partenaire OR
15 000 $
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SILVER Partner
10 000 $
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Partenaire BRONZE
5 000 $
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Billet individuel
650 $
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