Fondation Meres Avec Pouvoir

Organisé par

Fondation Meres Avec Pouvoir

À propos de cet événement

Soirée bénéfice 2025 - Fondation Mères avec pouvoir

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

1 table (8 tickets)
6 000 $
This purchase includes 8 tickets. Payment method by check or bank transfer. We will send you the tickets by email after your purchase. You will receive a tax receipt whose value remains to be determined.
1 table VIP (8 tickets)
7 500 $
This purchase includes 8 tickets and a privileged location in the room. Payment method by check or bank transfer. We will send you the tickets by email after your purchase. You will receive a tax receipt whose value remains to be determined.
Partenaire OR
15 000 $
Cette commandite comprend 10 billets. Mode de paiement par chèque ou transfert bancaire à privilégier. Pour en savoir plus sur le plan de commandite, contactez Linda Brunel à [email protected]
SILVER Partner
10 000 $
This sponsorship includes 8 tickets. Payment method by check or bank transfer preferred. To learn more about the sponsorship plan, contact Linda Brunel at [email protected]
Partenaire BRONZE
5 000 $
Cet achat ne comprend pas de billets. Mode de paiement par chèque ou transfert bancaire à privilégier. Pour en savoir plus sur le plan de commandite, contactez Linda Brunel à [email protected]
Billet individuel
650 $
Cet achat comprend un billet.
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