Marché de Noël 2024

C'est une table que vous devez partager avec un autre exposant. Nous vous demandons de couvrir votre section de table avec une nappe, si vous n'en n'avez pas, il est possible de nous en emprunter une. On parle donc d'un espace de 3 pieds pour exposer vos items

C'est une table que vous devez partager avec un autre exposant. Nous vous demandons de couvrir votre section de table avec une nappe, si vous n'en n'avez pas, il est possible de nous en emprunter une. On parle donc d'un espace de 3 pieds pour exposer vos items

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