Droit d'accès - Enfant (12 ans et moins)

Le droit d'accès aux sentiers de Vélo des Monts (VDM) est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, mais la transaction doit être complétée sur ce site afin que nous puissions recueillir les informations du détenteur du droit d'accès.

Les droits d'accès sont non remboursables et non transférables. Le droit d'accès peut être révoqué en tout temps pour non respect du Code de conduite des usagers de VDM.

Le prix des droits d'accès n'inclut pas les avantages liés à l'adhésion du participant à La Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC). L'accès aux sentiers de VDM requiert du participant qu'il soit membre en règle de la FQSC au coût annuel de $35.

https://fqsc.net/adhesion-et-affiliation

Veuillez conserver votre reçu d'achat de droit d'accès ainsi que votre preuve d'adhésion à la FQSC afin de pouvoir les présenter sur demande.

Nous vous rappelons que la pratique du vélo de montagne comporte des risques. Veuillez lire attentivement le Code de conduite des usagers de VDM avant de compléter votre transaction.

Code de conduite des usagers de VDM

Merci et au plaisir de vous rencontrer dans nos sentiers,

L'équipe de Vélo des Monts





