Spectacle bénéfice : Toolshed

La Fondation du Cégep André-Laurendeau vous invite à une soirée rock épique avec le groupe Toolshed! Préparez-vous à une explosion de sons et d'énergie alors que le groupe emblématique prend la scène pour un spectacle inoubliable.





À partir de 20 heures, plongez dans un univers musical envoûtant où le rock classique rencontre l'excitation pure. Avec Édouard Langlois-Légaré, Ludwig Ortiz, Marc-André Decoste, Patrick Peachey et Stéphane Cantin aux commandes, attendez-vous à une performance électrisante qui vous fera vibrer jusqu'au bout de la nuit.





Les portes s'ouvrent à 19h30, vous donnant le temps de vous préparer pour une soirée mémorable. Un bar sera à votre disposition avec un choix de boissons pour tous les goûts, du vin et de la bière aux boissons rafraîchissantes.





La durée du spectacle est approximativement de 2h30, mais l'impact de votre présence se fera sentir bien au-delà de la dernière note. Chaque billet acheté contribue directement au soutien de la Fondation du Cégep André-Laurendeau, aidant à financer des bourses d’excellence, à soutenir des projets étudiants et à construire l'avenir de notre communauté.





Cerise sur le gâteau, le groupe Toolshed a décidé de remettre intégralement son cachet à la Fondation en guise de remerciement pour tout le soutien reçu. C'est également leur dernière apparition au cégep, venant ainsi boucler la boucle dans le cadre de l'événement bières et peanuts qui leur a offert la chance de se former comme groupe. Rejoignez-nous pour une soirée de musique, de camaraderie et de soutien à une cause qui compte vraiment.