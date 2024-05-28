Day Rave w/ 4000Hz & Y0ta

FR : Billet combo pour les plus déterminés d'entre vous! Avec ce billet tu auras accès à la night rave de 369 Frequencies le 22 juin (21h00-9h00) + à la day rave de Doppler Effect le 23 juin (12h00-minuit). Enjoy! EN : Combo ticket for the warriors among you! With this ticket, you'll have access to the night rave by 369 Frequencies on June 22nd (9:00 PM - 9:00 AM) + the day rave by Doppler Effect on June 23rd (12:00 PM - midnight). Enjoy!

FR : Billet combo pour les plus déterminés d'entre vous! Avec ce billet tu auras accès à la night rave de 369 Frequencies le 22 juin (21h00-9h00) + à la day rave de Doppler Effect le 23 juin (12h00-minuit). Enjoy! EN : Combo ticket for the warriors among you! With this ticket, you'll have access to the night rave by 369 Frequencies on June 22nd (9:00 PM - 9:00 AM) + the day rave by Doppler Effect on June 23rd (12:00 PM - midnight). Enjoy!

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