Préparation physique - Entraînement ouverts MU18 et Senior - 25 février
Essai préparation physique 25 février 2024 - 12:30 à 13:30
Gratuit
Session de préparation physique pré-saison, organisée par Audrey-Anne Veillette, kinésiologue et Joueuse de hockey professionnelle.
25 février 12h30 à 13h30
Gym Le Vestiaire Villeray - 8490 Rue Jeanne-Mance #104, Montréal, QC H2P 2S3, Canada (Première porte à droite au sous-sol)
Tenue sportive, bouteille d'eau, souliers de gymnase
Session de préparation physique pré-saison, organisée par Audrey-Anne Veillette, kinésiologue et Joueuse de hockey professionnelle.
25 février 12h30 à 13h30
Gym Le Vestiaire Villeray - 8490 Rue Jeanne-Mance #104, Montréal, QC H2P 2S3, Canada (Première porte à droite au sous-sol)
Tenue sportive, bouteille d'eau, souliers de gymnase
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