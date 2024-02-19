Football Féminin Blitz de Montréal

Organisé par

Football Féminin Blitz de Montréal

À propos de cet événement

Préparation physique - Entraînement ouverts MU18 et Senior - 25 février

Essai préparation physique 25 février 2024 - 12:30 à 13:30
Gratuit
Session de préparation physique pré-saison, organisée par Audrey-Anne Veillette, kinésiologue et Joueuse de hockey professionnelle. 25 février 12h30 à 13h30 Gym Le Vestiaire Villeray - 8490 Rue Jeanne-Mance #104, Montréal, QC H2P 2S3, Canada (Première porte à droite au sous-sol) Tenue sportive, bouteille d'eau, souliers de gymnase

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