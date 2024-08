Atelier création jardinière à trois étages

Cher.E.s membres et camarades

Nous avons le plaisir de vous inviter à un atelier spécial en partenariat avec Horti-Cité et Bibli'Outils pour la création d'une jardinière à trois étages en bois recyclé, qui se tiendra le 11 avril, à 18h, dans nos locaux situés au Rez-de-Jardin du 135 Eddy !!! 🌱

Cet atelier sera une occasion unique de découvrir les secrets de la création d'une jardinière réussie, en utilisant des techniques innovantes et écologiques, une référence dans le domaine de l'horticulture urbaine. 🪴

Voici les détails de l'événement :

L'atelier sera animé par Asher & Vanessa, qui partageront avec vous leur expertise et leurs conseils pratiques pour créer et entretenir une jardinière florissante, même dans les espaces les plus restreints.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet événement enrichissant et convivial. Veuillez vous inscrire pour confirmer votre présence. Faites vite les places sont limitées ! 😱

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous et de vous voir exprimer votre créativité dans la conception de votre propre jardinière!!!





*Si vous avez des planches de bois encore utilisable que vous ne voulez jeter, apporter à l'éco-centre ou simplement utiliser pour la construction de la jardinière contactez nous et on s'organise !!! 🪵





Solidarité