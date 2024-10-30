Prévenir le suicide chez les personnes de 14 ans et plus – Susciter l’espoir et estimer le danger

Valide pour une (1) participation à la formation incluant : 8h d'auto-apprentissage en ligne, une période de 7h en groupe le 22 janvier 2025 de 8h30 à 16h30 et un suivi post-formation de 3.5h le 26 février 2025 de 8h30 à 16h30.

Valide pour une (1) participation à la formation incluant : 8h d'auto-apprentissage en ligne, une période de 7h en groupe le 22 janvier 2025 de 8h30 à 16h30 et un suivi post-formation de 3.5h le 26 février 2025 de 8h30 à 16h30.

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