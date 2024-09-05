Rencontre Éco-conseil 2024

Vos enfants et adolescents sont les bienvenus gratuitement.
Merci de prendre 1 billet par enfant pour nous aider à planifier la nourriture. Si vous souhaitez offrir une cotisation volontaire vous pouvez utiliser l'option Don additionnel.
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Merci de prendre 1 billet par enfant pour nous aider à planifier la nourriture. Si vous souhaitez offrir une cotisation volontaire vous pouvez utiliser l'option Don additionnel.
Membre actif
150 $
Tarif régulier
Vous pouvez consulter votre statut via l'hyperlien disponible dans l'infolettre de Septembre 2024. Contactez-nous au besoin [email protected]
Tarif régulier
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Non-Membre
175 $
Tarif régulier
Tarif régulier
Étudiant DESS
90 $
Tarif régulier
(votre cotisation annuelle APECQ est incluse dans ce tarif)
Tarif régulier
(votre cotisation annuelle APECQ est incluse dans ce tarif)
Corporatif
300 $
Tarif régulier
Ce billet est pour les éco-conseillers travaillant dans une entreprise/institution qui valorise la formation continue. Un reçu et une attestation de formation vous sera transmis sur demande.
Tarif régulier
Ce billet est pour les éco-conseillers travaillant dans une entreprise/institution qui valorise la formation continue. Un reçu et une attestation de formation vous sera transmis sur demande.
Accompagnateur
175 $
Tarif régulier
Tarif régulier
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