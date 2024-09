Rencontre interactive pour l'émergence d'un groupe montréalais en faveur du tramway

Au cours des dernières années, le tramway a gagné en popularité et s'est imposé parmi les experts et dans les débats politiques comme un mode de transport innovant et qui répondrait au mieux aux besoins des habitants de la Grande Région de Montréal.





Le Groupe de Recommandations et d'Actions pour un Meilleur Environnement et Imagine Lachine-Est mènent conjointement une étude d'opportunité sur le tramway comme projet de transport structurant pour le Sud-Ouest de l'île mais dont les conclusions s'étendent à l'ensemble du territoire montréalais. C'est dans ce cadre qu'a émergé le besoin de développer une action commune, au travers d'un groupe en faveur du tramway, pour sensibiliser la société civile et les décideurs aux avantages du tramway et aux opportunités environnementales, économiques et urbaines que ce mode permettrait.





Cette rencontre se déroulera sous forme de tables de discussion qui vous laisseront l'opportunité d'échanger sur la mission et la vision de notre groupe, ses pôles d'action puis, dans un dernier temps, nous réfléchirons à la forme que nous souhaiterions adopter pour ce groupe.





L'objectif de cette rencontre est d'intégrer les enjeux, objectifs et besoins des différents groupes qui nous composent pour que le rendu représente au mieux les intérêts et opinions de chacun.

Une collation est prévue. Venez nombreux.ses !