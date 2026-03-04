45e Tournoi de golf / journée Spa de l'APICA 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inclus:
- Lunch
- Accès au Spa et robe de chambre
- Souper
Inclus le 5 à 7 et souper
Inclus:
- Lunch
- Golf et voiturette
- Souper
Inclus 4 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, bannière, kiosque accueil, allocution, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité postévénement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 5 000 $
Inclus 4 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, bannière, kiosque accueil, allocution, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité postévénement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 5 000 $
Inclus:
Concierge à votre service tout le temps de jeu (commissions & surprises)
4 droits de jeu
Boissons pour les 4 joueurs sur le golf
4 soupers.
Inclus 2 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité post-événement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 3 000 $
Inclus 2 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité post-événement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 3 000 $
Visibilité avec le président d’honneur, feuillet de jeux, carton visière de voiturette.
250 $ est remis en prix durant la soirée.
Animation sur un trou, feuillet de jeux, affiche sur un trou, projection en soirée.
Affiche sur un trou/feuillet de jeux
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