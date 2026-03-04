Association des professionnels, industriels et commerçants d'Aylmer Inc (APICA)

Organisé par

Association des professionnels, industriels et commerçants d'Aylmer Inc (APICA)

À propos de cet événement

45e Tournoi de golf / journée Spa de l'APICA 2026

1170 Chemin d'Aylmer

Gatineau, QC J9H 7L3, Canada

Köena Spa, lunch et souper
200 $

Inclus:
- Lunch
- Accès au Spa et robe de chambre
- Souper

Souper seulement (arrivée à 17h+)
90 $

Inclus le 5 à 7 et souper

Golf et souper
200 $

Inclus:
- Lunch
- Golf et voiturette
- Souper

Forfait Vins
3 000 $

Inclus 4 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, bannière, kiosque accueil, allocution, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité postévénement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 5 000 $

Forfait Platine
2 700 $

Inclus 4 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, bannière, kiosque accueil, allocution, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité postévénement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 5 000 $

VIP Foursome & service concierge
1 750 $

Inclus:

Concierge à votre service tout le temps de jeu (commissions & surprises)

4 droits de jeu

Boissons pour les 4 joueurs sur le golf

4 soupers.

Forfait Cocktail
1 500 $

Inclus 2 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité post-événement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 3 000 $

Forfait Or
1 350 $

Inclus 2 droits de jeu et soupers.
Projection en soirée, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton de table, journaux, infolettre, web, publicité post-événement, médias sociaux et rapport annuel.
Valeur approx. de 3 000 $

Forfait Prestige
750 $

Visibilité avec le président d’honneur, feuillet de jeux, carton visière de voiturette.
250 $ est remis en prix durant la soirée.

Forfait Argent - Animation terrain
500 $

Animation sur un trou, feuillet de jeux, affiche sur un trou, projection en soirée.

Forfait Bronze - Commanditaire trous
250 $

Affiche sur un trou/feuillet de jeux

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