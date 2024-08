Déjeuner-causerie : Comment aller plus loin avec les médias sociaux

Vous trouvez vos pages de médias sociaux moribondes et vous ne savez pas par où commencer pour les rendre attrayantes? Vous vous demandez comment amener vos pages de médias sociaux à l'étape supérieure? Comment aller chercher de nouveaux abonnés ou encore comment mettre votre expérience personnelle à profit dans votre marketing web?

Le lundi 23 janvier prochain, AMCGÎM vous invite à un déjeuner-causerie avec deux entrepreneures de la région qui viendront partager leurs expériences dans la production de contenu pour les médias sociaux et sur comment leur proactivité sur le web leur permet de mousser leurs ventes en boutique. Alors, si vous avez des interrogations ou cherchez des conseils sur comment mieux exploiter vos pages de médias sociaux, cet événement est le moment idéal pour venir en discuter avec les autres entrepreneurs et nos invitées.

Nous sommes heureux d’avoir comme invitées Gabrielle Ouimet de Go Tricot et Joanie Robichaud, consultante en communication et créatrice de contenu.

L'inscription est obligatoire et le nombre de places est limité.

Coût de l'inscription: 10$ (déjeuner inclus)

Gabrielle Ouimet, propriétaire de Go Tricot

Go Tricot est une boutique de laine et de cadeaux, situé à Maria. Sur sa page Facebook, elle partage à son audience des idées-cadeaux, les rabais en boutique, le projet de la semaine et plus encore. À l’occasion de son Lainedi, on peut la retrouver en live à chaque lundi sur sa page où elle partage les nouveautés de la semaine, les rabais en boutique et c’est un moment de discussion avec ses auditrices.

https://www.facebook.com/GoTricot

Joanie Robichaud, consultante en communication et créatrice de contenu

Native de la Gaspésie, elle cumule plus de dix années d’expérience dans le domaine des communications. Travailleuse autonome, elle met à profit sa double expertise en communication et développement régional au service des organisations et des entreprises. Aussi, connue pour ses publications TikTok où la Gaspésie est au cœur de sa création, elle cumule plus de 156 300 J’aime avec ses vidéos.

https://joanierobichaud.com/