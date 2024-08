P23 - Groupe de travail et discussion sur la pratique avec Caroline Boileau - REPAIRE

Présenté en collaboration avec le REPAIRE, le Groupe de travail et de discussion sur la pratique est un atelier de collectif qui propose aux participant(e)s d’approfondir leur démarche artistique à partir d’un projet en cours – peu importe son état d’avancement – qu’ils et elles feront évoluer dans un cadre invitant et enrichissant. Travail d’équipe, lectures, exercices d’écriture et discussions seront au menu, dans l’objectif d’explorer les démarches de chacun(e) et de stimuler le développement d’idées novatrices.

Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences de conception de projet et de rédaction des artistes et de les soutenir dans le développement de leur carrière artistique. Les personnes qui désirent s’inscrire doivent soumettre un dossier par courriel. Consulter l’appel pour plus de détails et connaître les modalités.

*Les rencontres se déroulent en français. Les séances en présence seront privilégiées, cependant, selon la recrudescence de la pandémie, une formule en visioconférence sera proposée aux participant(e)s.





Cette formation de 21 heures se déroulera les lundis soir 3, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai ainsi que le 6 et 20 mars ainsi que le 3 avril 2023 de 18h à 21h.